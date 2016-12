Roma supera la piena del Tevere Maltempo, ancora frane in Toscana

Prosegue l'allerta meteo su gran parte dell'Italia sferzata, da più di 24 ore, dal maltempo. In Veneto molto fiumi sono esondati e l'esercito è intervenuto per rimuovere la neve dalle strade. Roma è nel caos: la metro B è stata interrotta a causa delle infiltrazioni e si teme la piena del Tevere, che ha esondato nel Reatino e a Ponte Milvio. Il governatore della Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità.

00:09 Ciociaria, Liri sorvegliato per tutta la notte

Sarà sorvegliato per tutta la notte il fiume Liri a Isola del Liri, in Ciociaria. Il corso d'acqua ha raggiunto il livello d'allerta ed è straripato in più punti tra Ceprano, Isola del Liri e Sora allagando i campi circostanti.

22:59 Marino: piano sembra funzionare

"Il piano che abbiamo messo in atto sembra funzionare, ma seguiamo tutto con la massima attenzione nelle prossime ore e durante la notte". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino, parla dell'emergenza maltempo durante il suo sopralluogo sul Tevere dalla postazione di Ponte Milvio.

22:38 Marino: pericolo non ancora scampato

Nonostante la piena controllata del Tevere non abbia creato disagi, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, resta cauto. "Sono un chirurgo, seguo le cose minuto per minuto, ora per ora - dice durante il sopralluogo a Ponte Milvio -. Parleremo di pericolo scampato quando il pericolo sarà certificato come scampato".

22:28 Roma, passata la piena del Tevere

E' stato raggiunto intorno alle 22 il livello massimo di altezza del Tevere durante la piena controllata. Il fiume ha toccato i 12,72 metri. Lo rende noto la Protezione Civile di Roma Capitale che sta accompagnando il sindaco Ignazio Marino nel sopralluogo a Ponte Milvio. Non si aspettano "ondate di piena" nè innalzamenti superiori a quello attuale.

20:54 Fiumicino, evacuati in albergo

Proseguono gli interventi sul territorio da parte del Comune di Fiumicino, in soccorso alle famiglie in difficoltà per i danni causati dal maltempo. Anche stanotte una cinquantina di persone, che vivono alle Vignole e che ancora non possono tornare nelle loro case allagate, saranno accolte presso strutture alberghiere di Fiumicino.

20:28 Roma; sacchi sabbia a ospedale Fatebenefratelli

La Protezione Civile ha posizionato un migliaio di sacchi di sabbia nelle aree più critiche della città, compreso l'ospedale Fatebenefratelli, sull'isola Tiberina, e alla Tiburtina Valley.

19:35 Roma, 1.200 interventi dei vigili del fuoco

Sono circa 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Lazio dall'inizio dell'emergenza maltempo. "Dopo una lunga notte di interventi che ha visto impiegate tutte le forze, mezzi e squadre speciali della macchina del soccorso la pioggia non ha dato tregua anche durante il giorno - si legge in una nota -. Grazie al duro lavoro i Vigili del Fuoco di tutta la regione, coordinati dal C.O.R. della Direzione Regionale VV.F. Lazio, sono riusciti ad adempiere, solo nell'arco del pomeriggio, più di 160 interventi (circa la metà nella Capitale) che si vanno ad aggiungere ai precedenti contando un totale di circa 1.200 interventi dall'inizio dell'emergenza. Continua comunque senza sosta il lavoro di tutte le squadre che stanno operando in questo momento con ancora circa 50 interventi attivi solo nella provincia di Roma".

19:32 Card. Bagnasco: "Politica trovi risorse per emergenza"

I responsabili della cosa pubblica "devono trovare risorse perché in casi di emergenza ci sono soluzioni di emergenza". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei stasera a Genova commentando le emergenze per il maltempo che hanno colpito decine e decine di famiglie. Ma, ha detto Bagnasco,"nei momenti di maggiore emergenza scatta un supplemento di solidarietà. Pur essendoci già poco nelle famiglie si possono fare piccoli miracoli che sono stati fatti e si ripeteranno".

19:18 Fiumicino, ancora tanti disagi per gli allagamenti

Niente pioggia ma giornata assai difficile anche oggi sul territorio di Fiumicino, alle prese ancora con gli allagamenti di abitazioni, decine e decine, e di strade. Ancora tante strade, in particolare ad Isola Sacra e Le Vignole, sono ancora dei veri e propri fiumi d'acqua con disagi alla viabilità (ma anche alla sicurezza: diverse persone salvate in auto da forze dell'ordine e guardia costiera) ma anche a molte persone che sono costrette ad essere ancora intrappolate di fatto nelle case ed alle prese, per quanto possibile, con lo svuotamento di pianoterra e seminterrati, e con i danni relativi.

18:02 Maltempo, treni in tilt nel nord-est

Il maltempo ha mandato in tilt il traffico ferroviario nel Triveneto, non solo sulla linea Venezia-Trieste, con numerose interruzioni e modifiche al programma di circolazione dei treni. Lo rende noto Trenitalia, segnalando anche l'interruzione momentanea, sempre per neve e pioggia, dei collegamenti tra Italia, Austria e Slovenia. La linea Venezia-Trieste è sospesa fra San Stino di Livenza e Portogruaro per l'esondazione del fiume Reghena (non il Longon come riferito in un primo tempo). Per garantire il trasporto Rfi ha dirottato i convogli via Udine-Treviso e istituito bus sostitutivi fra Portogruaro e San Donà di Piave Stop per neve invece alla linea Udine-Tarvisio, fra Carnia e Tarvisio; anche qui sono stati attivati un servizi sostitutivi con autobus. Per quanto riguarda la linea Treviso-Portogruaro la circolazione è sospesa fra Motta di Livenza e Portogruaro, sempre per l'esondazione del fiume Reghena; anche in questo caso sono state istituite delle linee di autobus. Tra pianura e montagna la linea Padova-Calalzo e' sospesa fra Ponte nelle Alpi e Calalzo, per alberi caduti sui binari.

17:52 Neve in Veneto, interviene l'esercito

L'Esercito sta intervenendo in Veneto con soldati e mezzi speciali per concorrere a rimuovere la neve dalle strade e ripristinare almeno la viabilita' principale. Attualmente i centri dove l'esercito e' piu' impiegato sono Vensa di Cadore, Vodo di Cadore, San Vito di Cadore, Cencenighe di Cadore e Santo Stefano di Cadore.

17:32 Tevere, piena controllata a partire dalle 22

A partire dalle 22 di oggi, e fino al pomeriggio di domani, ci sarà la piena controllata del Tevere nel tratto urbano della città di Roma. Lo comunica la Protezione Civile capitolina specificando che è stato già emesso un avviso ai concessionari di attività nel tratto tra Castel Giubileo e la foce del fiume. Questa mattina e' stata infatti aperta la diga di Corbara, vicino ad Orvieto, in seguito al raggiungimento del livello massimo di acqua nel bacino.

16:26 Lazio, dichiarato stato calamità

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dichiarato lo stato di calamità naturale per le zone del territorio regionale colpite dall'ondata di maltempo. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

16:11 Ponsacco (Pisa) allagata