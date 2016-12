Ritrovata in Toscana la 16enne sparita da Monselice (Padova): sta bene

21:00 - E' stata ritrovata dai Carabinieri in un paese della Toscana, Sambuca Pistoiese, la ragazza sedicenne scomparsa da casa una settimana fa a Monselice, in provincia di Padova. La giovane sta bene. Era a bordo di una Fiata "Panda" assieme al fidanzato, di 30 anni anch'egli residente a Monselice. L'uomo è stato denunciato per sottrazione di minore. I due sono stati casualmente fermati dai carabinieri per un controllo.

Era stato il padre della ragazzina dopo la denuncia di scomparsa fatta ai Carabinieri, a lanciare appelli attraverso la stampa per il ritrovamento della figlia, scomparsa nel pomeriggio di lunedì 24 marzo dopo essere uscita di scuola, a Rovigo.



Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, la sedicenne era stata vista quel giorno salire nell'auto del fidanzato trentenne. A rintracciare i due sono stati i militari della locale caserma dei Carabinieri, durante un normale controllo. Sono stati portati in caserma.