Piromane 13enne fa impazzire paese: pagano i genitori

18:20 - Una serie di incendi, tutti di origine dolosa. Protagonista un piromane a 13 anni. E' quanto emerge dagli accertamenti dei carabinieri di Corbola, in provincia di Rovigo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sono andate a fuoco alcune rotoballe, una specie di capanno adibito a magazzino, stoppie e una rimessa agricola. Tutto nel giro di un paio di giorni. Alla fine è stato individuato il 13enne, grazie ad appostamenti dei militari.

Molto difficile allo stato dire quanti degli episodi segnalati possano essergli attribuiti. Gli investigatori, riporta il Gazzettino, ritengono invece di avere gettato chiarezza sul modus operandi: agiva con fiammiferi e rotoli di carta che venivano impiegati come innesco. Il clima di questi giorni faceva il resto. Si tratta di un ragazzino italiano, non problematico, proveniente da una famiglia perbene.



L'età lo rende non punibile. Il che non significa che non ci sarà un procedimento coordinato dalla Procura presso il tribunale dei minori. Non ci saranno conseguenze penali, ma la magistratura minorile avrà comunque facoltà di disporre un percorso insieme ai servizi sociali. Mentre i genitori saranno chiamati a risarcire i danni.