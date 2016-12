Pietro Maso: "Chiedo perdono a tutti"

22:01 - "Chiedo perdono a tutti. A tutti quelli che, con il mio delitto, indirettamente ho offeso". Sono le parole di Pietro Maso, che nell'aprile del 1991 massacrò i genitori nella loro villetta di Montecchia di Crosara, Verona. Maso, uscito dal carcere nell'aprile 2013, alla trasmissione di Rete 4 "Lo sportello di Forum" ha dichiarato: "Chiedo una preghiera per me, per i miei genitori, perché possa continuare il mio cammino di penitenza e conversione".