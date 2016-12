07:50 - I carabinieri di Verona hanno allontanato dalla sua abitazione un uomo di 32 anni originario di Santo Domingo, da anni residente nel capoluogo scaligero, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo ha picchiato in più occasioni la compagna, fino a procurarle ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Per i militari la donna sarebbe stata vittima delle violenze del compagno almeno da cinque anni.