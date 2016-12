Padova, uomo annega nel Brenta

00:27 - Un uomo, probabilmente dell'est Europa, si è tuffato nelle acque del fiume Brenta in località Digodarzere (Padova) ed è scomparso nell'acqua. A dare l'allarme un amico che non l'ha più visto riemergere. Immediatamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia, sono scattate le ricerche. E dopo qualche ora, gli stessi pompieri, hanno recuperato il corpo dell'uomo quasi certamente deceduto per annegamento. Stava cercando refrigerio dal caldo.