Padova, sgominata gang rapinatori

06:14 - I carabinieri di Padova hanno eseguito alle prime luci dell'alba una serie di provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di una banda accusata di furti e rapine fatti negli ultimi mesi in Veneto. Il gruppo criminale organizzato era composto da italiani e cittadini extracomunitari e avrebbe messo a segno decine di colpi. Nuove rapine erano già state pianificate in casa ai danni di liberi professionisti.