Padova, rientra l'allarme Ebola Uno dei pazienti ha la malaria

12:12 - Rientra l'allarme Ebola a Padova. I test effettuati sul paziente nigeriano messo in isolamento hanno dato esito negativo: l'uomo sarebbe affetto da malaria. Ancora in corso le analisi sul secondo malato, istriano, che accusava febbre e sintomi simili a quelli del virus che sta flagellando alcuni Paesi dell'Africa. Ma anche in questo caso pare scongiurata l'ipotesi Ebola che aveva fatto scattare l'apposito protocollo all'azienda ospedaliera veneta.



La notizia dell'avvio delle procedure previste dal protocollo anti-Ebola era stata riportata dal quotidiano Il Gazzettino.



Giusto lunedì il Settore Igiene Pubblica e Prevenzione del Veneto aveva inviato a tutte le aziende sanitarie il protocollo contenente le prime indicazioni operative di risposta regionale per la prevenzione.



Il protocollo illustra inoltre le tipologie di intervento che devono essere attivate a fronte dei casi sospetti, possibili e probabili, anche in riferimento alla diagnosi differenziale con le altre malattie infettive febbrili di importazione quali la malaria. Interventi messi in atto in queste ore dall'Azienda ospedaliera di Padova.