Padova, rapinava squillo: arrestato

05:55 - La Squadra mobile di Padova ha arrestato un pericoloso rapinatore seriale di prostitute, che aveva seminato paura tra molte giovani straniere. L'uomo, un albanese di 26 anni, è stato rintracciato in un'abitazione del Trevigiano. In una delle rapine aveva gettato dall'auto in corsa una romena che riportò ferite guaribili in un mese. Dalle indagini è inoltre emerso che l'albanese pretendeva prestazioni particolari alle prostitute.