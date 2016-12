Padova, giallo sulla scomparsa di una ragazza di 16 anni

12:06 - Lucia Cherubini ha fatto perdere le sue tracce da lunedì scorso dopo l'uscita di scuola. I familiari che abitano a Monselice, nel padovano la stanno cercando ovunque insieme ad amici e le forze dell'ordine. Non è la prima volta che la 16enne si allontana da casa. L'aveva già fatto di recente con il fidanzato trentenne, anche lui scomparso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe andato a prenderla al termine della lezione per poi allontanarsi insieme a bordo di un'automobile. I carabinieri hanno esteso le ricerche in tutta la regione e i familiari hanno diffuso tramite il web le foto di Lucia per facilitare gli avvistamenti.