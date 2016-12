Padova,arrestato rapinatore seriale

07:03 - La polizia di Padova ha arrestato un latitante, di etnia rom, considerato un predone e rapinatore che si era dato alla macchia da mesi. Gli investigatori l'hanno bloccato nel corso di un blitz presso un motel del centro di Padova. L'uomo era noto per le sue scorribande specialmente nella provincia euganea dove si sarebbe distinto per furti e rapine, alcune delle quali particolarmente violente. Recuperato un ingente bottino in denaro e preziosi.