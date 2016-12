20:47 - "Interverremo presto per introdurre il reato di autoriciclaggio e rivedere la disciplina del falso in bilancio". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, commentando l'inchiesta sul giro di tangenti per l'opera del Mose. "Le leggi ci sono e anche gli strumenti di indagine, come dimostrano queste vicende. Ma ci sono - ha sottolineato Orlando - anche delle falle".