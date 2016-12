18:10 - Un violento nubifragio si è abbattuto su Verona, colpendo in particolare la parte nord della città. L'acqua ha invaso i sottopassi delle tangenziali costringendo la polizia municipale a chiudere il traffico in tutte le direzioni. Pesanti le conseguenze sul traffico reso ancora più caotico dal grande afflusso di turisti provenienti dal lago di Garda, spinti in città proprio dal maltempo che imperversava sulla riviera.