15:50 - Ogni tanto le immagini spiegano meglio delle parole. Esattamente come questo video che mostra come l'improvviso e violento acquazzone ha fatto esondare il torrente Lierza, ha sorpreso i partecipanti a una festa che stavano sotto un tendone. Gente che cerca di ripararsi sopra i tavoli e che si aiuta a vicenda quando l'acqua spazza via tutto.