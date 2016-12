Mose, Galan: "Su di me nefandezze"

18:41 - "Stanno tentando di scaricare su di me nefandezze altrui. Non mi farò distruggere per misfatti commessi da altri". Lo afferma l'ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, in merito all'inchiesta Mose, nella quale è accusato di aver intascato fondi illeciti dal Consorzio Nuova Venezia. "Su ogni cosa che ho detto e fatto nella mia vita ho sempre messo la faccia. Ho tutta l'intenzione di farlo anche stavolta, su questo non c'è alcun dubbio", aggiunge.