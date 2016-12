Mose,da fondi neri soldi a politica

08:38 - Gli arresti nell'inchiesta sul Mose partono da un'indagine della gdf di Venezia avviata tre anni fa. L'ex manager della Mantovani, Giorgio Baita, aveva occultato finanziamenti in una serie di fondi neri, per 20 milioni di euro, all'estero. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice e segretaria dell'ex governatore veneto Galan (per il quale è stato chiesto l'arresto), a San Marino, dove i soldi venivano riciclati.