Morti lavoro, pm: omicidio colposo

16:34 - E' di omicidio colposo plurimo l'ipotesi di reato sulla quale procederà la procura di Rovigo per l'incidente alla Co.Im.Po di Adria. Per ora non vi sono indagati. Quanto alla dinamica della tragedia, nella quale sono morti 4 operai, il pm ha spiegato che sono in corso le analisi e gli accertamenti, ma sicuramente "questi acidi non andavano scaricati direttamente nella vasca". Sono quindi "evidenti", a una prima analisi, i "problemi di sicurezza".