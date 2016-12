Maria Zanchetta, la ragazzina prodigio amica della Merkel

Abita a San Zeno di Cassola, in provincia di Vicenza, suo papà è un muratore mentre la mamma è una casalinga. La giovane ha già scritto 3 libri (autoprodotti), l'ultimo dedicato alla cancelliera tedesca sull'Uomo del Similaun. La Merkel ha risposto alle sue lettere e l'anno scorso ha invitato Maria e la sua famiglia a Berlino per una visita guidata con il ministro delle Finanze Schauble al Bundeskanzleramtsgebäude (l'edificio della cancelleria federale).



Al Corriere della Sera ha dato la sua ricetta politica per risollevare l'Italia dalla crisi: bisogna investire sulla cultura e sul nostro invidiato patrimonio artistico, agire con tagli netti ai costi della politica e puntare di più sull'Istruzione. Le piacerebbe infatti fare la biologa, dopo aver studiato all'Università Ludwig Maximilian di Monaco, ma non disdegnerebbe la carriera politica. Perché è giusto "donare alla comunità -dice - la propria capacità e cultura". Di Renzi piacciono i discorsi, "ma aspetta i fatti". Sono quelli che contano e non le bandiere.



E a scuola è una tosta. Non fa copiare i compagni, ma se vogliono una mano nello studio si fa in quattro. Secondo Maria infatti il problema dei giovani d'oggi "è che non affrontano gli ostacoli, non ci battono la testa, ma li aggirano anziché affrontarli". Sbagliato. E lei ne è la dimostrazione vivente.