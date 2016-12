Marghera, donna muore travolta dal rimorchio di un tir guidato dal figlio

00:29 - Una donna è morta in un incidente accaduto in via dell'Azoto, a Marghera (Venezia). E' finita sotto il rimorchio di un tir in manovra guidato dal figlio. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, ma quando la squadra è giunta la vittima era già deceduta. I due si erano lasciati in ufficio dopo il disbrigo di alcune pratiche nell'azienda di trasporti del figlio.

L'uomo stava preparando il tir con il rimorchio sul piazzale della ditta e non si sarebbe accorto della madre che usciva. La tragedia è avvenuta verso le 19 nel cortile della sede della "Bottazzo eredi Walter", azienda a conduzione familiare che si occupa di trasporti e logistica.



Secondo il quotidiano La Nuova Venezia, "pochi minuti prima due contitolari, figlio e mamma, avevano finito di preparare i documenti per la spedizione". Il mezzo era stato messo in moto dal figlio che aveva iniziato a fare manovra nel cortile. Non si capisce se la donna si sia fermata per sbrigare altro formalità oppure per un malore. Il figlio non l'ha più vista presumendo che lei fosse tornata in ufficio e ha mosso l'autoarticolato, ma il rimorchio ha colpito la donna, investendola e schiacciandola.