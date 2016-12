Licenziata, si sfoga su Fb insultando Napolitano: 30enne incinta a processo

11:30 - Con un bimbo in arrivo, improvvisamente una 30enne di Porto Tolle (Rovigo) rimane senza lavoro e si sfoga su Facebook. La giovane indirizza la sua rabbia nei confronti di Giorgio Napolitano, che proprio in quel periodo invitava gli italiani a fare dei sacrifici per il bene del Paese. Ora la donna finirà a processo: l'accusa nei suoi confronti è di vilipendio nei confronti del Capo dello Stato.

La giovane, come riferisce Il Gazzettino, ha già inviato una lettera di scuse al Presidente della Repubblica, sperando di ottenere clemenza dal giudice.