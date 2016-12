Lascia la scuola per fare il pusher Treviso, gestiva un giro di "erba"

11:02 - Un 17enne gestiva un giro di spaccio organizzatissimo tra giovanissimi nella zona di Treviso: a scoprirlo sono stati gli uomini della Guardia di finanza della provincia veneta, che sono risaliti al pusher minorenne grazie al precedente fermo di un altro giovane.

I finanzieri sono riusciti a mettere la parola fine a un business che coinvolgeva soprattutto minori, con un vasto commercio illegale di marijuana. Al centro, come racconta il "Gazzettino", quel ragazzo assolutamente insospettabile: buona famiglia, genitori separati, lui viveva con il padre e aveva lasciato gli studi l'anno scorso.



Non era ancora riuscito a trovarsi un lavoro. E così, deve aver pensato allo smercio di erba tra i suoi coetanei come un modo facile e veloce di far soldi.