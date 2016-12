La misteriosa eredità di un emigrante

15:56 - Dopo aver fatto fortuna in Australia, Angelo Luigi Bazzocco lasciò al suo comune di origine, Fonzaso, nel bellunese, una cospicua eredità in un testamento scritto in dialetto. A distanza di sei anni, l’amministrazione di Fonzaso, è riuscita finalmente a chiarire la volontà dell’emigrante, mettendosi al riparo da ogni possibile cavillo legale. Luigi Bazzocco, nato ad Arten di Fonzaso, negli anni Venti e morto il 15 luglio 2005 dopo una vita di lavoro oltreoceano, partì dall'Italia e riuscì a riscattarsi brillantemente nei duri anni lontano dai propri cari, non dimenticandosi di chi, come lui allora, si trovava in difficoltà. Così nel 2000 depositò il suo testamento in dialetto, destinando una somma che va oltre il mezzo milione di euro “ai poveri di Arten”, una dicitura un po’ troppo vaga per capire bene chi fossero i beneficiari. “Il testamento olografo di Bazzocco è stato tradotto in italiano, siamo riusciti a interpretare le sue volontà e i soggetti per primi individuati saranno gli anziani che vanno in casa di riposo” ha precisato Gianluigi Furlin, sindaco di Fonzaso.