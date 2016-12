Jesolo, bimba travolta e uccisa da un'auto sulle strisce pedonali

14:46 - Una bambina di otto anni è morta in un incidente stradale in pieno centro a Jesolo, in provincia di Venezia. La piccola stava attraversando la strada sulle strisce pedonali accompagnata dalla mamma quando un'auto, per cause ancora al vaglio della polizia municipale, ha investito entrambe. La bambina è stata subito soccorsa e portata in ospedale, ma è morta poco dopo per la gravità delle ferite.

Nell'incidente (avvenuto nella centrale via Bafile, che attraversa tutto il centro balneare) è rimasta ferita anche la madre che, pur avendo riportato lesioni gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc, invece, il 64enne alla guida del mezzo, un albergatore della zona.



La madre della piccola era rimasta vedova due anni fa, quando il marito, un vigile del fuoco, era morto per una grave malattia genetica.