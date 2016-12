18:40 - In seguito al crollo del soffitto in un'aula della scuola materna comunale di Lugagnano di Sona (Verona) due bambini sono rimasti lievemente feriti. I piccoli alunni sono stati ricoverati per controlli all'ospedale di Bussolengo: le loro condizioni non destano preoccupazioni. L'asilo è stato evacuato e verrà posto sotto sequestro. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le macerie e mettere in sicurezza i locali.