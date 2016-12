Giallo a Pocol: tracce di sangue, occhiali e stivale trovati in strada

13:24 - Giallo a Pocol, una frazione di Cortina d'Ampezzo, dove uno stivale da donna, occhiali da vista e tracce di sangue sono stati ritrovati sulla strada verso passo Falzarego. Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori di aver sentito una macchina che ha frenato dopo la sua folle corsa, dalla quale provenivano delle urla di donna. Nel trambusto è stata vista la portiera aprirsi e poi di nuovo il mezzo che è ripartito di corsa.

Come scrive Il Gazzettino.it, gli investigatori che indagano sul caso stanno setacciando la zona per trovare altri indizi e cercano testimoni per fare luce sul mistero di Pocol.