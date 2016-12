15:26 - I medici dell'ospedale di Este (Padova) hanno firmato questa mattina una lettera di dimissioni dal nosocomio per il deputato di Forza Italia Giancarlo Galan. Lo si apprende da fonti qualificate dell'Usl 17, che ha competenza sulla struttura. Galan, per cui la Camera ha appena votato il via libera all'arresto nell'ambito dell'inchiesta Mose, risulta comunque ancora all'interno della sua stanza nel reparto di Medicina.