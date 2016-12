19 marzo 2014 Foto giganti sui muri del centro di Padova

E' la nuova moda della street art? I singolari graffiti rappresentano vecchie istantanee scattate a scuola

16:54 - I muri del centro di Padova stanno diventando lo spazio di qualche writer, che sta dimostrando le sue capacità con la riproduzione di foto giganti. Le immagini sono legate al passato e raffigurano foto di gruppo scattate a scuola, con tanto di insegnanti. Giorni fa, il primo scatto riguardante una classe maschile; ora la versione femminile, vicino all'ingresso del dipartimento di Storia dell'università patavina.

Le opere stanno incuriosendo i cittadini e l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio, non è contrario a prescindere. "Ben vengano queste manifestazioni di vivacità culturale, chiaramente a patto che non siano mai lesive del patrimonio privato, specie se vincolato", afferma l'assessore. "Sono un bel modo per incrementare l'arredo urbano, per raccontare la città e far uscire la cultura dai luoghi tradizionali", continua Colasio.



Nell'ultimo graffito, apparso questa mattina, è rappresentata una numerosa classe femminile a grandezza naturale. Il primo caso, riguardante una classe maschile, era stato affisso nei giorni scorsi su un muro nei pressi del liceo Nievo. Intanto la città si interroga su chi sia l'autore dei writing.