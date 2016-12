11:56 - E' evaso quattro volte dai domiciliari per convincere il giudice a rinchiuderlo in prigione. In casa, infatti, non aveva di che mangiare mentre in cella avrebbe avuto pasti caldi. Un 35enne di Mirano (Venezia), ai domiciliari per rapina impropria per aver tentato di rubare una bicicletta, è stato ora affidato dal giudice a una comunità protetta.