17:42 - Tragedia sulle Dolomiti. Uno scialpinista 42enne è precipitato per 200 metri in una scarpata sulle Pale di San Martino, nel Bellunese. A dare l'allarme sono stati altri scialpinisti, che hanno assistito all'incidente. Il 42enne è stato soccorso in elicottero e trasportato in ospedale a Trento. A causa delle gravi condizioni, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è morto poche ore dopo in nosocomio.