20:43 - Un imprenditore agricolo di 68 anni si è tolto la vita a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. L'uomo non ha lasciato alcun biglietto a motivazione del tragico gesto, ma ai familiari aveva ripetuto negli ultimi tempi di sentirsi molto preoccupato per l'andamento della sua azienda. Sul posto i carabinieri.