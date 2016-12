Crede che lo insulti, lo prende a pugni Ma si era imbattuto in un sordomuto

17:52 - Pensava che lo stesse prendendo in giro, e invece gli stava semplicemente parlando con il linguaggio dei sordomuti. Ma, contrariato, aveva reagito prendendolo a pugni e mandandolo all'ospedale. Così adesso l'ignaro ciclista è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali.

La vicenda, raccontata dal "Gazzettino", risale a gennaio, quando i due protagonisti dell'accaduto, un ciclista 26enne di Feltre (Belluno) e un automobilista sordomuto rischiano un incidente sulle strade del Montello, a Crocetta. Il ciclista è costretto a una brusca frenata da un'auto che non gli dà precedenza. Fortunatamente non accade niente di grave, ma la cosa non finisce lì perché il giovane va a lamentarsi dall'automobilista che, essendo sordomuto, comincia a gesticolare per esprimersi, appunto, con l'unico linguaggio che conosce, quello dei segni.



L'altro si infuria e, convinto che quello lo prenda in giro, lo prende a pugni mandandolo all'ospedale. Poi si rimette alla guida della sua bici, credendo sia finita lì. Ma adesso, a qualche mese di distanza, ecco la sorpresa: una denuncia arrivata dai militari di Montebelluna contro di lui per lesioni personali. E probabilmente conterà poco il "malinteso" che ha scatenato la violenza contro il povero sordomuto.