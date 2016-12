Cieco denuncia: pagato, non lavoro

15:13 - Dal 2010 viene pagato ma non può lavorare: lo denuncia un dipendente non vedente della Motorizzazione Civile di Treviso, Massimo Vettoretti. L'uomo era stato assunto nel 2007 con la mansione di centralinista ma dal 2010, quando è stata attivata la segreteria, si è trovato senza nulla da fare. In verità gli era stato dato l'incarico di controllare i siti dei ministeri. Peccato che non gli sia mai stato messo a disposizione un computer per non vedenti.