23:51 - Il cadavere di una donna è stato ritrovato a Caorle, nella zona del canale Palangon, in provincia di Venezia. Per il momento si tende ad escludere il coinvolgimento di altre persone nel decesso. Il corpo potrebbe essere quello di una donna scomparsa alcune settimane fa da Torre di Mosto, i cui parenti sono stati convocati sul posto per procedere all'eventuale identificazione.