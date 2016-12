29 luglio 2014 Camion travolge tre operai sul passante di Mestre, due morti La tragedia è avvenuta a tre chilometri dal casello di Spinea, in direzione Milano. I tre stavano pulendo il ciglio stradale Tweet google 0 Invia ad un amico

21:54 - Due operai morti e un terzo gravemente ferito: è il bilancio di un incidente avvenuto lungo il Passante di Mestre, nei pressi di Mirano. I tre stavano effettuando dei lavori lungo la carreggiata quando sono stati travolti da un camion. La tragedia è avvenuta a circa tre chilometri dal casello di Spinea, in direzione Milano. I tre stavano compiendo lavori di pulitura del ciglio stradale per conto della società concessionaria del Passante.

I tre stavano lavorando davanti al camioncino della Cav, la società concessionaria autostradale, quando quest'ultimo è stato tamponato violentemente da un camion condotto da un italiano. La loro azienda, la De Zottis spa, si era aggiudicata per tre anni l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde.



Dopo l'impatto, che ha proiettato il camioncino contro il guardrail di destra con barriera fonoassorbente, il camionista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Due degli operai sono morti mentre il terzo, in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il Passante è stato chiuso al traffico e successivamente riaperto, consentendo il passaggio delle auto lungo la corsia d'emergenza. Le vittime avevano 29 e 47 anni.