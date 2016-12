Bimba cade in torrente: gravissima

00:16 - Una bambina veneziana di 6 anni versa in condizioni disperate all'ospedale di Trento dopo essere caduta nelle acque gelide di un torrente a Santa Fosca, nei pressi di Selva di Cadore (Belluno). La piccola stava giocando in un campetto scuola di sci quando, all'improvviso, è scomparsa alla vista dei genitori. Trovata nel torrente in uno stato di grave ipotermia, è andata in arresto cardiaco durante il trasporto in elicottero all'ospedale.