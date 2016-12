30 maggio 2014 Belluno, pullman con ragazzini si ribalta Migliorano le condizioni dei feriti I giovani nuotatori trentini, che avrebbero dovuto partecipare a Lignano (Udine) alle finali dei campionati Csi, erano stati trasportati in vari ospedali delle province della zona Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Migliorano le condizioni di salute dei giovani nuotatori trentini feriti nell'incidente del loro pullman avvenuto a Carpen, nel Bellunese. I ragazzini, che avrebbero dovuto partecipare a Lignano (Udine) alle finali dei campionati Csi, erano stati trasportati in vari ospedali delle province di Treviso e Belluno. Tra i casi più gravi quello di un 15enne con una lesione al fegato, ricoverato a Treviso.

La tac ha dato esiti tranquillizzanti - fanno sapere i sanitari - e il giovane, che sta meglio, viene trattenuto in osservazione nel reparto di chirurgia d'urgenza.



Ottimistici i medici anche sulle condizioni di una 12enne, ricoverata a Feltre, a cui è stata asportata la milza. Un atleta 12enne, in cura a Belluno, è stato operato per un trauma cranico. L'ematoma è stato rimosso, riferiscono sempre i sanitari. Il ragazzo è sveglio e non presenta deficit neurologici. Rimarrà in terapia intensiva per altre 24-48 ore.



Tutte le 31 persone (in larga parte adolescenti) che erano state ricoverate a Feltre sono state curate e dimesse. Resta invece ricoverato l'autista del pullman, che presenta varie fratture ed è tenuto in osservazione.