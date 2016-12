00:15 - Un uomo di 80 anni di Padova è morto in Val Fiorentina, nel Bellunese, dopo essere ruzzolato in una scarpata mentre era alla ricerca di funghi. E' stata la moglie, dopo averlo aspettato a lungo nel luogo in cui si erano dati appuntamento, ad avvisare il 118 e il Soccorso alpino. Sono stati alcuni amici dell'anziano che si erano essi alla sua ricerca a trovare l'uomo, ormai privo di vita.