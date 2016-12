Agente transgender, no licenziato

09:34 - Era stato licenziato nel 2007 dal ministero dell'Interno perché nel tempo libero amava passeggiare vestito da donna. Ora un ex poliziotto veneziano potrebbe ora ritornare in sevizio grazie al Tar del Veneto, che ha stabilito che il ministero dovrà rivalutare la posizione del 52enne ex vice sovrintendente accogliendo un suo ennesimo ricorso contro l'allontanamento.

Per i giudici del tribunale amministrativo, come indicano i quotidiani locali, il comportamento dei vertici della polizia, che giudicarono pregiudizievole per il decoro del Corpo la passione trasgender dell'uomo, sarebbe infatti viziato da "eccesso di potere e illogicità della motivazione". Il consiglio di disciplina della polizia non avrebbe inoltre tenuti in considerazione i certificati medici che attestavano un disturbo della personalità dell'uomo.



Il caso venne alla luce nel 2005 quando alcuni poliziotti incontrarono il collega nei panni di una 'collega' con tanto di minigonna, canotta e orecchini. Dopo il licenziamento il 52enne non è riuscito più a trovare un posto di lavoro.