Abusi su ragazze, fermato vigilante

06:00 - Un addetto alla vigilanza di un negozio di abiti di Treviso è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di tre ragazze, una 18enne e due 16enni, che erano state fermate per il tentativo di furto di una maglietta. L'uomo, un nigeriano di 41 anni, aveva bloccato le giovani, portandole in una stanza per perquisirle, facendo togliere a tutte le mutandine, obbligandole a piegarsi e toccandole pesantemente nelle parti intime.