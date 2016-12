01:26 - Un uomo a Vicenza è stato ferito dal fratello, una guardia giurata, con un colpo di pistola esploso durante una lite in casa per futili motivi. Il ferito è stato raggiunto dal proiettile ad una gamba e non è in gravi condizioni. E' stato lo stesso vigilantes a chiamare i soccorsi per il fratello. Nei suoi confronti al momento è ipotizzato il reato di lesioni.