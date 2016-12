Vicenza, faida tra campi rom: 2 arresti

12:51 - Sono stati arrestati due rom di Sarcedo in provincia di Vicenza. I due, madre e figlio, sono entrati pistola in pugno in un campo nomadi di Milano dove si era rifugiata la loro figlia e sorella con il fidanzato. Il ragazzo è stato quindi sequestrato e portato nel Vicentino. La ragazza invece, dopo essere stata picchiata, è riuscita a scappare allertando le forze dell'ordine.

Sulla scorta dell'allarme lanciato dalla giovane 23enne questa notte i carabinieri sono entrati nel campo di Sarcedo, hanno individuato la roulotte dove viveva la ragazza, e hanno liberato il fidanzato che era tenuto in ostaggio dalla madre e dal fratello della giovane sotto la minaccia di un coltello. Ora i militari - dopo aver arrestato i due - stanno cercando di ricostruire nel dettaglio il ruolo dei vari personaggi legati alla vicenda ed in particolare di bloccare gli altri autori delle violenze e dell'uso delle armi.