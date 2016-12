Vicenza, arrestata badante aguzzina Picchiava 72enne malata di Alzheimer

14:39 - E' stata arrestata dai carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) mentre maltrattava un'anziana malata di Alzheimer a lei affidata, picchiandola e schiaffeggiandola. I militari da giorni spiavano la donna, una badante italiana, con microtelecamere e microfoni. L'indagine è partita dopo la denuncia di una nipote, che aveva notato la presenza di ecchimosi sulle braccia della zia. E' così emersa la tragica verità e sono scattate le manette.

La donna, di 72 anni, era assistita da due badanti: mentre una la copriva di amorevoli attenzioni, l'altra sfogava senza alcuna ragione livori, con aggressioni e, talvolta, con sadici comportamenti. Considerata la sua malattia, l'anziana non era in grado né di reagire né di comprendere le vessazioni a cui era sottoposta. I carabinieri hanno assistito alle percosse, sentito le offese e le minacce anche di morte, visto gli strascinamenti per i capelli dell'inerme vittima che non si è mai lamentata, rassegnandosi solo a piangere.



Dopo l'ennesimo schiaffo che ha fatto sanguinare l'anziana dal naso, mentre le due donne erano a tavola, l'Arma ha deciso di intervenire mandando avanti un militare che ha suonato alla porta di casa presentandosi come un amico della 72enne. La badante, ignara di essere sotto le telecamere, ha messo in ordine la tavola, ripulito del sangue il volto della donna prima di aprire la porta e di essere ammanettata.