Verona, sparano a squillo con pallini di gomma e filmano tutto: 4 fermati

15:58 - La polizia ha fermato quattro 20enni, tra cui una ragazza, a Verona. I giovani si divertivano a sparare con un fucile a ripetizione proiettili di gomma contro alcune "lucciole" e a filmare tutto dalla loro auto con una micro-telecamera. Inseguiti in macchina da un transessuale, che avevano colpito, i quattro sono rimasti coinvolti in un incidente stradale e sono stati così bloccati dagli agenti.

"Volevano divertirci un po'": è stata questa la giustificazione data dal gruppetto agli uomini della squadra mobile di Verona, che ha denunciato due di loro - il conducente e lo sparatore - per lesioni, mentre si stanno valutando la posizioni degli altri due. La polizia sta svolgendo inoltre accertamenti per verificare se altri raid simili fossero stati fatti in altre zone.



Nel filmato si sente distintamente il giovane che imbraccia la carabina ad aria compressa dare le "istruzioni" all'amico alla guida dell'auto, per rallentare e avvicinarsi ogni volta che una prostituta o transessuale arrivano nel raggio visivo, e poi fare 'fuoco' con i pallini di gomma verso di loro