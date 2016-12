Verona, picchia compagna: arrestato

06:04 - I carabinieri di Verona hanno arrestato un rumeno di 26 anni che, ubriaco, dopo essere stato a una festa con la sua convivente, una moldava di 39 anni, l'ha picchiata facendola finire in ospedale. La donna aveva già subito violenze in altre circostanze ma non le aveva mai denunciate per paura di più gravi ritorsioni. I militari dell'Arma lo hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia continuati nella loro abitazione.