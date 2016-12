Verona, morto bimbo di 14 mesi: fermata la madre per omicidio

19:12 - E' stata sottoposta a fermo con l'accusa di omicidio la 40enne uruguaiana madre del bambino di 14 mesi morto a Verona. Il piccolo è deceduto durante il trasporto all'ospedale Maggiore del capoluogo scaligero. A chiamare i soccorsi era stata proprio la donna: aveva raccontato al personale del 118 che il bimbo non dava segni di vita. Subito è stata allertata la squadra mobile, per i lividi che il piccolo presentava sul volto.

La madre è stata a lungo interrogata in questura. A carico della donna sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Il magistrato disporrà l'autopsia sul corpicino del bimbo per chiarire le cause del decesso. La 40enne sarà trasferita alla casa circondariale di Verona-Montorio.



Bambino trovato agonizzante nel suo letto - Il bimbo di 14 mesi è stato trovato dai soccorritori del 118 nel proprio letto di casa già in arresto circolatorio. Il piccolo è stato rianimato sul posto, intubato, ma è poi deceduto prima di arrivare in ospedale. Il padre del bambino, e marito della donna, con la quale non conviveva, non è ancora stato rintracciato.