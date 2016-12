Verona: furto milionario a casa della duchessa

19:00 - Niente meglio di queste immagini possono far capire come un'anziana nobildonna milanese residente a Verona si possa essere sentita tornando a casa in una giornata nello scorso mese di agosto e non trovando nemmeno uno spillo. I ladri avevano portato via tutto: argenteria, mobili, quadri, tappeti e qualsiasi altra cosa presente nell'appartamento. Inizialmente a prendere contatto con la signora, che vanta il titolo di Duchessa, era stata una donna di 42 anni che si era finta interessata ai pezzi d'antiquariato: grazie a quell'approccio e a una finta trattativa, la presunta acquirente è riuscita a duplicare le chiavi e a penetrare quindi nell'appartamento con la massima facilità. La Squadra Mobile di Verona, dopo le indagini, ha rintracciato la refurtiva in un capannone di San Martino Buonalbergo, nei pressi di Verona: l'aveva portata lì una ditta di traslochi, incaricata dai ladri e ignara di tutto. Grazie alla collaborazione del titolare dell'azienda, sono stati poi presi anche gli autori del colpo, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato.