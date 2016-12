Verona, broker finanziario aggredisce collaboratrici poi si impicca

20:41 - E' stato trovato morto il broker finanziario, di 52 anni, che nel corso di una lite ha ferito con un coltello due donne, di 44 e 42 anni, che avevano rapporti di lavoro con lui. L'uomo si è impiccato. A quanto risulta agli investigatori, il broker non aveva debiti né ci sarebbero state sue pendenze economiche nei confronti della due donne. Il fatto è accaduto ad Arcole, nel Veronese.

Le due donne avevano chiesto un appuntamento all'ex datore di lavoro per regolare alcune pendenze economiche. L'aggressione potrebbe essere avvenuta in due fasi: una delle due è stata colpita all'interno della propria abitazione, l'altra è stata trovata ferita in strada, sempre ad Arcole.



E' stato un medico di base a soccorrere quest'ultima portandola in auto al pronto soccorso dell'ospedale di San Bonifacio. L'altra donna, con un elicottero del Suem, è stata invece condotta all'ospedale Borgo Trento di Verona. Entrambe sono state raggiunte da più fendenti: la prima aveva ferite ad una coscia, alle mani ed al torace.