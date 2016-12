Verona, assaltato tir con 10 tonnellate d'argento: maxi "colpo" da 3 milioni

20:02 - Maxi furto di argento grezzo in Veneto. Cinque banditi hanno rapinato un camion con un carico di dieci tonnellate di metallo prezioso, per un valore di circa tre milioni di euro. Il fatto è stato denunciato dai conducenti del mezzo, due camionisti tedeschi, pare fratelli. L'assalto al tir è avvenuto all'altezza di Verona sud, sotto un cavalcavia. L'argento grezzo era destinato ad orafi vicentini e di Arezzo.

La dinamica - Un'auto ha affiancato il camion e poi gli ha tagliato la strada costringendolo a fermarsi. Da un'altra vettura che li seguiva sono scesi quattro o cinque banditi armati, pare di fucili o mitra. Alcuni sono saliti sul mezzo pesante che è stato rimesso in moto e portato fino all'area industriale di San Bonifacio. Qui, è stato staccato il carico con l'argento e agganciato a un'altra motrice che è ripartita.



Camionisti immobilizzati - I due camionisti, immobilizzati con delle fascette da elettricista, sono stati portati con la loro motrice fino a una zona disabitata di Brendola, dove sono stati abbandonati. I rapinatori avevano lì un complice ad aspettarli. Dopo circa un'ora, i due sono riusciti a uscire dalla motrice e a dare l'allarme. I malviventi sarebbero stati in possesso di strumenti per disattivare i sistemi Gps e satellitari.