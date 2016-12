11:34 - Un vaporetto, in transito in Canal Grande a Venezia, ha urtato una gondola appena ormeggiata e dalla quale erano scesi i clienti. Nessun danno per le persone. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno di ripresa del lavoro da parte delle barche da trasporto e taxi acquei dopo una tre giorni di serrata contro i provvedimenti dell'amministrazione comunale per porre un freno all'eccesso di mezzi nel trafficatissimo Canal Grande.