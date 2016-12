Venezia: prova generale per il Mose

23:54 - Primo test a Venezia per il Mose, il sistema di dighe mobili che dovrà salvare la città e la Laguna dalle acque alte. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato indicato all'80% e tutto dovrà essere a posto tra poco più di due anni. Il governatore del Veneto Zaia chiede di completare i finanziamenti, sostenendo che l'opera "rappresenta anche un volano per l'economia veneta".

Il "battesimo" si è verificato alle 15.08, dopo anni di dibattiti e di cantiere. Ad assistere all'evento il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi, e una schiera di un centinaio di altri ospiti, tra i quali il sindaco Giorgio Orsoni e il presidente del Magistrato alle Acque Roberto Daniele. Tre quarti d'ora dopo, accanto alla numero 7, nel tratto della bocca di porto tra il Lido e Tre Porti c'erano in bella fila a 'far barriera' altre tre paratoie, dalla 6 alla 4. Sono state alzate una alla volta in tempi cadenzati - ''come sperimentazione'' ha detto l'ing. Hermes Redi, direttore del Consorzio 'Venezia Nuova' - ma se dovesse servire, quando l'intero Mose entreraà in funzione alle tre bocche di porto veneziane, nel 2017, i tempi di innalzamento saranno molto più rapidi.